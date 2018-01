Papa pede maneiras 'corajosas' para ajudar as famílias

A declaração foi feita em um encontro de autoridades da Igreja de todo o mundo, que se reúnem por dois dias para discutir temas polêmicos para a doutrina católica, como métodos de contracepção, divórcio e homossexualidade.

A reunião é tida como uma prévia do Sínodo dos Bispos sobre a Família, marcado para outubro deste ano e que terá como tema uma série de questões familiares.

Quando agendou o Sínodo, o Pontífice enviou um questionário para os bispos católicos que procurava saber como eles entendem e praticam a doutrina da Igreja sobre casamento, sexo e outras questões familiares.

Alguns bispos norte-americanos e europeus têm relatado seus resultados, dizendo que os ensinamentos básicos sobre moral sexual, controle de natalidade, homossexualidade, casamento e divórcio são tidos como irreais e ultrapassados pela grande maioria de seus fiéis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muitos fiéis e até mesmo alguns bispos pediram a Igreja para agilizar o processo de anulação de casamentos e que o Vaticano aceite que divorciados e recasados recebam a comunhão.

O cardeal alemão Walter Kasper, que pediu recentemente "mudanças e aberturas" no tratamento de católicos divorciados e recasados, proferiu o discurso de abertura do encontro. O Vaticano se recusou a divulgar o conteúdo do texto.

As autoridades ficam em Roma até sábado, quando participam da cerimônia de acolhimento formal dos novos cardeais nomeados por Francisco, que vai ocorrer no próximo sábado. Fonte: Associated Press.