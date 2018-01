Papa pede nova era de justiça e paz Depois de dias seguidos de celebrações da Semana Santa, o papa João Paulo II surpreendeu neste domingo ao mostrar grande disposição durante a missa de Páscoa. Pela primeira vez em seus quase 25 anos de papado, ele cantou em latim uma felicitação pascal. Mesmo com dificuldade para andar, o pontífice parecia animado e até brincou com fiéis. Cerca de 60 mil pessoas acompanharam a cerimônia na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, sob uma forte chuva. "Paz no Iraque", disse o pontífice. Ele salientou que, se a humanidade quer inaugurar "uma nova era de justiça e paz, os homens e as mulheres precisam começar a praticar o perdão e o entendimento".