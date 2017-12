Papa pede novamente cessar-fogo imediato no Oriente Médio O papa Bento XVI pediu neste domingo novamente o "cessar-fogo imediato" na "atormentada" região do Oriente Médio e lamentou que "não tenham sido escutadas as vozes" que pediam o fim imediato da violência. O Pontífice fez este pedido antes da tradicional reza dominical do Ângelus em Castelgandolfo, 30 quilômetros ao sul de Roma, onde passa suas férias de verão. O Papa insistiu em que é necessário que todas as partes "ofereçam sua contribuição para a construção de uma paz justa e duradoura". Nos últimos dias, Bento XVI fez vários pedidos de paz no Oriente Médio, o último no sábado, quando, em entrevista a duas televisões alemãs e à Rádio Vaticana, ressaltou que a guerra "não traz nada bom, nem sequer para os aparentes vencedores".