Papa pede que afegão convertido ao cristianismo seja perdoado O papa Bento XVI apelou ao presidente do Afeganistão para que seja perdoado um afegão que pode ser executado por ter se convertido do islamismo para o cristianismo, informou a agência de notícias Ansa. O pontífice fez o apelo numa carta escrita pelo número dois na hierarquia do Vaticano, o cardeal Angelo Sodano. O presidente Hamid Karzai está sob crescente pressão de líderes internacionais para libertar Abdul Rahman, que está sendo julgado e pode ser sentenciado à morte. Oficiais do Afeganistão informaram que Rahman deve ser libertado em breve, mas clérigos muçulmanos estão questionando a autoridade de Karzai para ordenar sua soltura e advertiram que isso poderia provocar uma revolta. Rahman está sendo julgado sob a lei islâmica (Sharia) por ter se convertido há 16 anos enquanto trabalhava como um funcionário médico para um grupo internacional cristão ajudando refugiados afegãos no Paquistão.