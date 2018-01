Papa pede que as pessoas rezem por chuva na Europa O papa João Paulo II pediu que as pessoas rezem por chuva, expressando preocupação com a seca e os incêndios que se espalham pela Europa. O pontífice se referiu especificamente à situação em Portugal, e disse que o fogo representa uma ameaça tanto à vida humana quanto ao meio-ambiente e às gerações futuras. ?É uma emergência preocupante que, alimentada pela seca persistente e por responsabilidade humana, põe em risco a herança ambiental?, disse. ?Convido todos a se unirem em minhas preces pelas vítimas dessa calamidade, e exorto todos a elevar ao Senhor apelos ferventes para que Ele conceda alívio à terra sedenta?.