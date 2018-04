Papa pede que não se desista da paz no Oriente Médio O papa Bento XVI pediu a todas as partes envolvidas no conflito no Oriente Médio que não desistam da paz e lançou um apelo em favor do respeito à liberdade religiosa. Os comentários do pontífice foram feitos neste domingo, no encerramento de um sínodo de bispos da região no Vaticano.