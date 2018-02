Papa pede que os jovens promovam paz e solidariedade O Papa João Paulo II chegou nesta terça-feira a Toronto para presidir as celebrações da 17ª. Jornada Mundial da Juventude, na primeira escala de uma viagem de 11 dias que ainda o levará à Guatemala e ao México. Em um breve discurso, alternado em frânces e inglês, as duas línguas oficiais do Canadá, o papa disse que muitas "vidas começam e terminam sem alegria, sem esperança" e pediu aos jovens que promovam a paz e a solidariedade humana num mundo muitas vezes marcado pela guerra e pela injustiça. Embora debilitado pelo mal de Parkinson e cansado da viagem, o papa, de 82 anos, surpreendeu ao descer do avião da Alitália caminhando lentamente pelas escadas, em vez de usar um elevador, como tem feito em suas últimas viagens. João Paulo foi recebido no aeroporto de Pearson por uma comitiva do governo lidarada primeiro-minsitro Jean Chretien e por autoridades da Igreja e em seguida levado em uma plataforma móvel para um hangar onde um grupo 80 jovens o esperavam para lhe dar as boas vindas. Georgia Giddings, de 10 anos, uma das anfitriãs, chorou de emoção após cumprimentar o Papa. O cardeal de Toronto, Emmett Carter, de 90 anos, abençoou e foi abençoado por João Paulo. O pontíficie permanecerá por quatro dias descansando num retiro católico na Ilha Strawberry, ao norte de Toronto, de onde só sairá na quinta-feira para uma uma cerimônia de recepção e no domingo para a missa da Jornada Mundial da Juventude. Alguns religiosos próximos ao papa dizem que a reunião anual com os jovens católicos renova a energia de João Paulo II, que já a definiu como o "futuro e a esperança da Igreja e da humanidade". Este ano, a jornada ocorre sob o impacto dos ataques de 11 de setembro, da guerra no Afeganistão, da crise do Oriente Médio e, principalmente, sob os escândalos sexuais da Igreja nos Estados Unidos envolvendo padres e bispos. O Papa permanece no Canadá até segunda-feira, quando segue para a Guatemala. Na terça-feira, viaja para o México. Em ambos os países ele presidirá celebrações de canonização.