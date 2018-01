Papa pede reflexões sob a "perspectiva da vida eterna" O mundo precisa redescobrir o sentido da vida e da morte ?na perspectiva da vida eterna?, e não na exaltação do homem, disse hoje o papa João Paulo II, em discurso em homenagem ao dia de Finados. Para o Papa, a exaltação do homem, típica da cultura moderna, está ?prisioneira do mundo? e se transforma em uma ?cultura de morte, e dá lugar a múltiplas patologias pessoais e coletivas?. O papa celebrou a comemoração litúrgica do Dia de Finados para um público de 10 mil pessoas reunidas na praça de San Pedro. Ele parecia estar muito bem de saúde.