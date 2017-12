Papa pede resistência à cultura que destrói bases da família No último Ângelus do ano, rezado numa Praça de São Pedro lotada, o papa Bento XVI pediu neste domingo resistência a uma "certa cultura contemporânea que mina as bases da família". Bento XVI, lembrando que no último domingo do ano é celebrada a festa da Sagrada Família de Nazaré, chamou os fiéis a resistirem "aos empurrões desagregadores de uma certa cultura contemporânea, que mina as bases da instituição familiar". O Pontífice também destacou o "valor primário" da família na educação das pessoas e disse que, "embora nos Evangelhos não se fale da família", um claro exemplo de sua importância é que "Deus decidiu nascer e crescer no seio de uma família". Citando a passagem da Bíblia na qual Jesus se perdeu no templo durante três dias, o papa explicou que o episódio "revela a autêntica vocação da família, que é a de acompanhar cada um de seus componentes no caminho para a descoberta de Deus". O papa acrescentou que a missão da família cristã "é ser célula viva da sociedade e da Igreja, e sinal e instrumento da unidade para todos os humanos." Nas saudações, Bento XVI pediu "para que nos lares de todas as famílias do mundo se viva e transmita a fé, sendo, assim, testemunhas do amor". Além disso, o Bispo de Roma lembrou as famílias marcadas pela tristeza, as tragédias e a violência. Neste domingo, às 15h (de Brasília), na Basílica de São Pedro, o papa celebrará a tradicional Te Deum, cerimônia em que os fiéis agradecerão pelo ano que acaba. Depois, Bento XVI visitará o presépio montado na praça.