Papa pede solidariedade aos que sofrem em conflitos O papa João Paulo II celebrou hoje a missa de Domingo de Ramos, na Praça São Pedro, para milhares de jovens. Durante o seu sermão, o pontífice pediu às pessoas para que demonstrem "solidariedade fraternal" para com seus semelhantes que sofrem em conflitos no Iraque, na Terra Santa e outros lugares do mundo. Num dia ensolarado, muitos fiéis agitavam ramos de palmeiras e oliveira enquanto o papa era trasladado a um altar encoberto no átrio da Basílica de São Pedro. A missa marca o início da Semana Santa, quando os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo. Para o pontífice, de 82 anos, a Semana Santa deste ano está manchada pela guerra dos Estados Unidos no Iraque. O papa tem sido um veemente opositor da guerra e já expressou com freqüência sua preocupação com as vítimas do conflito. No Domingo de Ramos também se celebra o Dia da Juventude Mundial. Em sua pregação aos jovens reunidos na praça, João Paulo II disse, com voz enérgica: "Como não expressar solidariedade fraternal para com os seus contemporâneos que foram colocados à prova pela guerra e pela violência no Iraque, na Terra Santa e em outras regiões do mundo? A Paz é um presente de Cristo." O pontífice, que padece de mal de Parkinson, aparentava estar em bom estado de saúde. O Domingo de Ramos comemora a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, dias antes de sua prisão e crucificação. Segundo o Novo Testamento, Jesus entrou na cidade montado em um jumento enquanto o povo o aclamava com palmas e ramos de oliveira.