Papa pede 'solidariedade' com refugiados

"Possam as pessoas de boa vontade abrirem seus corações para recebê-los, para que as necessidades de tantos irmãos e irmãs sejam atendidas com uma resposta concertada em um espírito de solidariedade", acrescentou.

A agência de refugiados da ONU tem dito que os africanos têm sido repetidamente "abusados fisicamente ou mesmo mortos", pelo uso de mercenários por Muamar Kadafi. As fronteiras abertas na Europa estão enfrentando um importante teste com a chegada de migrantes. As informações são da Dow Jones, citando a AFP.