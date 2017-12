Papa pede soluções pacíficas e justas para o Líbano Neste domingo, o Papa Bento XVI pediu à comunidade internacional esforços "para encontrar urgentes soluções pacíficas e justas" para o Líbano e o Oriente Médio. Após a oração dominical do Ângelus, Bento XVI expressou sua preocupação com a situação no Oriente Médio, "onde momentos de esperança para a solução da crise na região se alternam com tensões e dificuldades que fazem temer mais violência". O Papa lembrou, especialmente, a difícil situação no Líbano onde "vivem juntos homens de diferentes planos culturais e religiosos que querem edificar uma nação de diálogo e de convivência e para conseguir o bem comum". Após destacar a preocupação expressada em comunicado na quarta-feira, 6, pelo patriarca Nasrallah Butros Sfeir e pelos bispos maronitas, o Pontífice pediu aos libaneses e a seus representantes políticos "que atuem exclusivamente pelo bem do país e a harmonia entre suas comunidades".