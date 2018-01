Papa pode ser operado esta semana Um médico de Roma confirmou hoje que foi contactado pelo Vaticano para uma possível operação no joelho do papa João Paulo II. O pontífice sofre de artrose, e as fortes dores no joelho direito o obrigaram a reduzir drasticamente suas atividades, incluindo as celebrações da Semana Santa. A eventual cirurgia no joelho, nesta semana, havia sido relatada pelo jornal Il Messaggero, em sua edição de hoje. O cirurgião Alfredo Carfagni disse à Associated Press, porém, que nada está decidido. Antes de operá-lo, ele deveria examinar o papa e querer análises como a de ressonância magnética. "Estamos de alerta", disse, frisando que não há previsão de internação. A assessoria de João Paulo II não quis comentar o caso.