Papa poderá ser submetido a hemodiálise O papa João Paulo II poderá sofrer uma diálise para retirar do corpo as drogas que vêm tomando para o mal de Parkinson, informa uma agência de notícias italiana. Uma autoridade do Vaticano disse que o informe da agência AGI ?parece correto?, mas não ofereceu maiores detalhes. A notícia diz que a diálise está sendo considerada não em virtude de uma piora nas condições de João Paulo II, mas para evitar que seus rins se sobrecarreguem com os remédios. O procedimento seria executado no apartamento particular do papa.