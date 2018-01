Papa poderia renunciar por razões de saúde, diz cardeal O papa João Paulo II não exclui a possibilidade de renunciar se suas condições de saúde se agravarem, afirmou hoje o cardeal hondurenho Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arcebispo de Tegucigalpa e considerado candidato ao trono pontifício. "O papa sente toda a responsabilidade de seu ministério e, no dia em que se der conta de que não pode continuar, poderia deter-se", acrescentou o cardeal. Segundo Rodríguez Maradiaga, o pontífice "pensa da mesma maneira" - o que confirmaria o que já se diz há tempos no Vaticano, ou seja, que diante de um mal que o impedisse de cumprir seu ministério, João Paulo II renunciaria. Na véspera, entretanto, em audiência pública semanal o papa esclareceu que não tinha a intenção de renunciar, e disse que "conto com vosso apoio espiritual para prosseguir com o ministério que o Senhor me confiou". Às vésperas de completar 82 anos em 18 de maio, João Paulo II tem sentido a saúde piorar nos últimos meses, mas até o momento não suspendeu as viagens que deverá realizar à Bulgária e ao Azerbaidjão nas próximas semanas. A viagem de João Paulo a Ischia, em 5 de maio passado, foi a primeira saída de Roma em sete meses, devido a uma dolorosa artrose. O cardeal Rodríguez Maradiaga se reuniu com a imprensa após receber o título de doutor honoris causa que lhe foi concedido pela Universidade dos Salesianos na capital italiana. Referindo-se à eventual possibilidade de o atual pontífice vir a ser substituído por um cardeal latino-americano, o cardeal hondurenho de 59 anos disse que "um papa da América Latina daria um grande impulso para uma nova evangelização e um novo impulso missionário à Igreja", e poderia até mesmo jogar um papel importante "para superar o conflito Norte-Sul na batalha contra a pobreza". O cardeal Josef Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, disse à revista católica alemã Münchener Katolische Kirchenzeitung que a "responsabilidade que sente o papa é a de levar em conta quando chegue o momento de se demitir".