Papa prepara maratona de 11 dias por três países Pondo de lado as sugestões de uma renúncia, o papa João Paulo II parte, na próxima semana, em viagem ao Canadá, México e Guatemala. O roteiro, de 11 dias, será um teste para saúde do pontífice. O papa, de 82 anos, chega na terça-feira a Toronto (Canadá), para presidir as comemorações do Dia da Juventude católico. Dali segue para a Guatemala e o México, onde realizará cerimônias de canonização, e volta a Roma em 2 de agosto. Esta será a 97ª viagem internacional de João Paulo II, um papa que reina há 24 anos e que atualmente luta contra os sintomas do mal de Parkinson. Ele também sofre de problemas no joelho e no quadril que lhe impõem dificuldades para caminhar e, mesmo, manter-se em pé. Não obstante, ele planeja visitar sua terra natal, a Polônia, em agosto. Vários importantes cardeais quebraram o tabu e sugeriram que João Paulo II renunciasse, caso se sentisse incapacitado de prosseguir no ministério. O papa respondeu pedindo por orações para que lhe fossem dadas forças para continuar.