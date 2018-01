Papa preside cerimônia das Cinzas Ungindo com cinzas as testas dos cardeais, de outros clérigos e dos leigos presentes, o papa João Paulo II abriu na noite desta quarta-feira as celebrações que marcam o período de penitência da Quaresma, segundo o rito católico, com uma solene celebração em uma antiga igreja de Roma. Com o semblante cansado, João Paulo, de 80 anos, leu seu sermão mas não oficiou a celebração da missa na basílica de Santa Sabina, do século V de nossa era, situada na Colina Aventina, uma das sete colinas da Roma antiga. Vestindo paramentos roxos, o pontífice disse aos fiéis que "no mundo de hoje é crescente a necessidade de pacificação e perdão". A Quaresma é um período de reflexão e penitência em preparação para a Páscoa - a mais importante festa da cristandade, que este ano será comemorada em 15 de abril. João Paulo fará um retiro espiritual durante a Quaresma.