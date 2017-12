Papa preside reunião sobre futuro da Terra Santa O papa João Paulo II vai presidir reunião por ele marcada no Vaticano, que será realizada na quinta-feira, cujo objetivo é discutir o futuro da Terra Santa. O encontro foi confirmado pelo porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro-Valls, que qualificou a iniciativa como "fortemente desejada pelo papa". João Paulo II - disse o porta-voz -, tem a intenção de reiterar sua "proximidade espiritual" com os povos da Terra Santa e "compartilhar o drama de sua existência cotidiana". A reunião, de caráter pastoral, servirá também, de acordo com a intenção do pontífice, para reiterar o interesse e a proximidade da Igreja em relação aos católicos da Terra Santa. Dos trabalhos participarão o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Angelo Sodano, representantes das comunidades católicas de diferentes ritos em Jerusalém - entre eles, o patriarca dos latinos, Michel Sabbah, e o sírio católico Ignace Pierre VII -, o chanceler da Santa Sé, Jean Louis Tauran, e o prefeito da congregação para as Igrejas orientais, Ignace Moussa Daoud. Cinco bispos de Europa, EUA, Canadá e América Latina também participarão dos trabalhos. A reunião se realizará em meio a uma gravíssima crise no Oriente Médio e à ruptura entre Israel e palestinos.