Papa proclama o primeiro santo da América Central Visivelmente debilitado, o papa João Paulo II teve nesta terça-feira de interromper diversas vezes sua fala para recuperar o fôlego durante missa na capital da Guatemala, na qual milhares de pessoas acompanharam a canonização do primeiro santo centro-americano e o de número 463 da Igreja Católica durante o atual pontificado. No início da missa - que durou 2 horas e 38 minutos -, o papa exibia uma voz relativamente clara e forte, mas sua disposição rapidamente se abalou, e, no momento da homilia, ele já parecia completamente esgotado. Demonstrou dificuldade em pronunciar algumas palavras. O papa chegou a pedir ajuda a um auxiliar para erguer o cálice. Quando tomou seu cajado na mão esquerda, o tremor provocado pelo mal de Parkinson foi evidente. O papa, de 82 anos, está em viagem desde segunda-feira da semana passada. Durante a canonização do beato Pedro de San José Betancur, o papa exortou os fiéis a seguirem o exemplo de amor e caridade vivido pelo missionário, que, no século 17, dedicou sua vida a ajudar indígenas em Cuba, Honduras e Guatemala. Durante a homilia, o papa fez referências especiais aos indígenas. Cerca de 60% da populção guatemalteca, de 12 milhões de pessoas, é indígena de origem maia, e a maior parte desse grupo está mergulhada na pobreza e atingida pela discriminação racial. "O papa não esquece de vocês", disse João Paulo, acrescentanto que todos os povos nativos têm o direito à justiça, à paz e ao respeito a sua cultura. "Ele (o próprio papa) admira seus valores e sua cultura (e) encoraja vocês a vencerem com esperança as situações, às vezes difíceis, que atravessam", disse João Paulo, fazendo alusão aos problemas de direitos humanos na região. As palavras do pontífice foram ouvidas por presidentes de sete países centro-americanos que participavam da celebração. O papa deve deixar a Guatemala no final do dia rumo ao México, a última escala de seu giro de 11 dias, iniciado no Canadá. Sua chegada à Cidade do México está prevista para as 19h30 (hora local). Seu principal compromisso no país será a conversão do beato Juan Diego Cuauhtlatoztín no primeiro santo indígena da América, além de beatificar os mártires, também indígenas, Juan Bautista e Jacinto de los Angeles. A viagem do papa termina na próxima quinta-feira.