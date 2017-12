Papa recebe mensagem do presidente iraniano O papa Bento XVI recebeu nesta quarta-feira, 27, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Manouchehr Mottaki, que lhe entregou uma mensagem do presidente do Irã, Mahmoud Ahamdinejad, afirmou o Vaticano, que não informou sobre o conteúdo da carta. No encontro, o papa "reafirmou o papel que a Santa Sé quer exercer pela paz no mundo, não como autoridade política, mas religiosa e moral, fazendo uma chamada às consciências para que os problemas dos povos sejam resolvidos sempre no diálogo, na mútua compreensão e na paz". Mottaki e o diretor do órgão iraniano da Herança Cultural, Esfandiar Rahim Mashai, expressaram ao papa sua "complacência pelos 50 anos de relações diplomáticas entre Irã e a Santa Sé". A agência iraniana Isna afirmou em Teerã que a carta do presidente ao papa é "totalmente apolítica", e que nela Ahmadinejad insiste em que "as doutrinas religiosas são a única solução para resolver os problemas da humanidade" e criar um novo marco para as relações internacionais. Essa carta é a quarta desse tipo enviada até agora pelo presidente iraniano, após dirigir-se ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, à chanceler alemã, Angela Merkel, e ao povo americano.