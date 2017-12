Papa recebe parentes de vítimas de ataque em Nice

Cidade do Vaticano - O Papa Francisco recebeu familiares de vítimas do ataque ocorrido na cidade de Nice, na França, oferecendo a eles "imensa compaixão" e os encorajando a não responder ao ódio com mais ódio.

O público no Vaticano neste sábado, 24, incluía cristãos, muçulmanos e judeus. O Papa disse que relações fortes entre as religiões poderiam ajudar a "aliviar as feridas desses eventos dramáticos".

O ex-prefeito de Nice trouxe uma cesta com 86 flores para simbolizar as 86 vítimas do ataque ocorrido em 14 de julho no qual um extremista atingiu pessoas que celebravam o feriado do dia da Queda da Bastilha na cidade da Riviera Francesa.

Francisco alertou contra "responder ao ódio com ódio e à violência com violência", mas disse que a tentação para fazê-lo pode ser grande.

Algumas das pessoas mostraram, no encontro, fotos dos parentes mortos e o Papa cumprimentou os participantes um por um. (Associated Press)