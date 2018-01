Papa recebe presidente da Argentina O papa João Paulo II recebeu nesta segunda-feira em audiência o presidente argentino, Eduarto Duhalde, a quem expressou votos de que a Argentina consiga trilhar "o caminho que conduz à concórdia". O encontro de 13 minutos, que se realizou na Biblioteca papal e do qual participou a esposa de Duhalde, Hilda, foi considerado "muito positivo" pelo chefe do governo de Buenos Aires. O papa parecia bem disposto e falou em espanhol, com voz firme e clara, pedindo aos argentinos que sigam adiante "na busca do caminho que conduz à concórdia, sem esquecer que esta não pode prescindir do respeito e da tutela dos direitos fundamentais da pessoa humana".