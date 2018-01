Papa recebe presidente da Irlanda no Vaticano O Papa Bento XVI recebeu nesta quinta-feira, 23, em audiência privada, o líder do Parlamento Europeu, Hans-Gert Poettering, e a presidente da República da Irlanda, Mary McAleese, presentes em Roma para participar dos atos dos 50 anos do Tratado de Roma. Como é comum quando se trata de uma audiência privada, o Vaticano quase não deu detalhes sobre as reuniões. No entanto, em breve comunicado emitido após o encontro com McAleese, o Vaticano afirmou que o encontro ocorreu em "um clima de grande cordialidade", no qual ambos abordaram os assuntos e problemas relacionados à situação da Igreja Católica na República da Irlanda. Segundo essa nota de imprensa, os dois "aprofundaram especialmente sobre o começo do ´Dialogo Estruturado´ entre o Estado e a Igreja, dentro do espírito do novo Tratado Constitucional Europeu". O Vaticano considera esse diálogo "um promissor caminho para uma contribuição positiva da Igreja à sociedade". A nota acrescenta que Bento XVI e Mary McAleese revisaram também questões relacionadas à construção da Europa e "suas raízes cristãs", assim como sobre o desenvolvimento do processo de paz na Irlanda do Norte.