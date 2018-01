Papa recebe presidente das Filipinas O papa João Paulo II recebeu hoje no Vaticano durante 20 minutos a presidente das Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo. A aparência de João Paulo II revelou que ele está recuperado do mal-estar estomacal que o obrigou a faltar à tradicional audiência geral das quartas-feiras no Vaticano. Meios de comunicação italianos informaram que o papa pode anunciar amanhã a nomeação de 20 cardeais. Um deles pode ser o arcebispo do Rio, d. Eusébio Scheid.