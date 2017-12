Papa recebe Xanana Gusmão no Vaticano O papa João Paulo recebeu o presidente do Timor Leste e saudou peregrinos italianos em uma audiência pública neste sábado, um dia após um porta-voz do Vaticano ter negado que o pontífice tem se submetido a sessões de hemodiálise para desintoxicar o corpo dos medicamentos que toma para combater o mal de Parkinson. João Paulo passou cerce de 15 minutos com Xanana Gusmão, o primeiro presidente do Timor Leste. "Muito obrigado por sua visita", disse o papa a Gusmão. Transparecendo segurança, o papa agradeceu também aos peregrinos. O papa mandou mensagem também para "aqueles que estão doentes, sozinhos e para todos que estão em dificuldades".