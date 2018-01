Papa reza pelas vítimas de maremotos na Ásia O papa João Paulo II rezou neste domingo pelas vítimas do terremoto na Indonésia e pelos mortos e desaparecidos com os maremotos que se formaram em vários países da Ásia. ?O feriado de Natal foi entristecido pelas notícias que vêm do sudeste da Ásia, a respeio do poderoso terremoto que atingiu a Indonésia, com conseqüências em vários países, incluindo o Sri Lanka, Índia, Bangladesh, Tailândia, Malásia e Maldivas?, disse o papa a turistas e peregrinos que estavam presentes hoje na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa pediu ainda solidariedade de todos os povos para os países atingidos. ?Esperamos que a comunidade internacional volte-se para as populações derrubadas?, pediu o Papa João Paulo II.