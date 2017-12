Papa reza pelas vítimas e pede moderação Em várias partes do mundo se repetiram neste domingo os serviços religiosos para as vítimas dos ataques terroristas nos Estados Unidos. O papa João Paulo II, que realizou uma visita a Forisone, 80 km ao sudeste da Roma, orou e pediu à Virgem Maria para que dê esperança e conforto aos familiares das vítimas. Ao mesmo tempo, o pontífice pediu moderação nos esforços para se encontrar os responsáveis. "Maria, receba os mortos, console os sobreviventes, apoie os familiares particularmente afetados, e ajude a todos a resistir a tentação do ódio e da violência e a comprometer-se ao serviço da justiça e da paz", disse o papa. A visita de João Paulo II a Forisone esteve rodeada de medidas extraordinárias de segurança: participaram cerca de 4.000 agentes e o espaço aéreo da cidade esteve fechado durante a missa. Na Austrália, o primeiro-ministro John Howard presidiu uma congregação em uma igreja de Sydney durante um dia de pesar pelas vítimas, incluindo quase 70 australianos ainda desaparecidos e supostamente mortos sob as ruínas do World Trade Center. Nas Filipinas, país de maioria católica, a presidente Gloria Macapagal Arroyo e o cardeal Jaime Sin participaram de uma missa pelas vítimas na catedral de Manila. Foram confirmadas as mortes de dois filipinos no ataque e vários outros continuam desaparecidos. O chefe da Igreja Maronita do Líbano, cardeal Nasrala Sfeir, comandou uma missa especial com presença do embaixador dos Estados Unidos, Vincent Battle, na cidade de Jounieh. Sfeir condenou o "crime infame" contra os Estados Unidos e pediu um duro castigo para todos os implicados.