Papa reza por vítimas de acidente na Espanha Em seu primeiro discurso após chegar à cidade espanhola de Valência, onde encerrará o V Encontro Mundial das Famílias, o papa Bento XVI destacou o caráter "insubstituível" que "a família fundada no casamento" tem para a Igreja. A defesa das famílias tradicionais na Espanha contrasta com a vigência no país de uma lei que permite o casamento de homossexuais, sancionada há um ano pelo governo do socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que foi receber o papa no aeroporto de Valência. Bento XVI também lembrou a tragédia que matou 42 pessoas na segunda-feira em um acidente de metrô na cidade. Durante o trajeto entre o aeroporto e o centro de Valência, o Pontífice parou na estação Jesús, onde o acidente ocorreu, para rezar pelas vítimas e seus familiares. O papa foi acompanhado por centenas de valencianos, que lhe agradeceram pelo gesto. Entre os presentes estavam 120 pessoas que participaram do resgate dos mortos e feridos no acidente. Na saída do metrô, o papa depositou uma coroa de flores brancas e, ajoelhado, pediu o "descanso eterno e em paz" das vítimas do acidente. Por sua vez, o rei da Espanha defendeu, perante o Pontífice, excluir da "face da terra" do terrorismo e de outras chagas que afetam a humanidade, após defender o papel da família como "núcleo essencial da vida". A agenda do papa, que passará 26 horas na Espanha, prevê neste sábado um encontro privado com Juan Carlos I, outro com Rodríguez Zapatero e uma reunião com os bispos espanhóis. A partir das 18h30 (15h30 de Brasília), o Bispo de Roma assistirá na Cidade das Artes e Ciências, um dos lugares emblemáticos da Valência moderna, à reunião festiva e testemunhal do V Encontro Mundial das Famílias, que terminará amanhã com uma missa solene.