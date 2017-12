Papa reza por "vitória da paz" no Oriente Médio O papa Bento XVI rezava pela "vitória da paz" no Oriente Médio enquanto o cardeal francês Roger Etchegaray, enviado especial do Vaticano ao Líbano, conduzia as orações de um grupo de fiéis no Líbano. O pontífice também lamentou que a humanidade viva momentos de tensão com um mundo afetado pela violência e denunciou o recrudescimento do conflito étnico entre cingaleses e tâmeis no Sri Lanka e o persistente derramamento de sangue no Iraque. Bento XVI conversou com fiéis nos jardins de sua residência de veraneio em Castel Gandolfo, ao sul de Roma. Durante homilia numa pequena igreja da região, papa pediu a Maria que "ajude pela vitória da paz" no Oriente Médio.