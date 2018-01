Papa rezará em mesquita Ao entrar na Grande Mesquita de Damasco em maio próximo, durante sua visita à Síria, João Paulo II se tornará o primeiro papa a visitar e a rezar junto com um múfti (clérigo islâmico) em um lugar santo para cristãos e muçulmanos. Na Grande Mesquita da capital síria, também conhecida como Mesquita dos Omeyas ou Omayyad, é o local onde, segundo a lenda, está enterrada a cabeça de São João Batista. O túmulo de Saladin, o herói guerreiro curdo que em sua época liderou a luta dos muçulmanos contra os cristãos das Cruzadas, também se encontra na mesquita. O arcebispo Isidoro Battikha, chefe do comitê organizador da visita papal, disse que o papa e o múfti rezarão em conjunto do lado de fora do santuá´rio. A mesquita Omayyad foi construída num lugar considerado santo desde o século IX antes de Cristo, quando um povo conhecido como os arameus ali construiu um templo em homenagem a seu deus Haddad. Quando os romanos ocuparam o que é hoje a Síria o local foi usado como templo de Júpiter. Depois que o imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo, o templo tornou-se uma igreja dedicada a São João Batista, e desde então muitos cristãos passaram a visitá-la - como visitam até hoje, acreditando ali estar enterrada a cabeça do santo. Os muçulmanos dominaram a Síria no século VIII de nossa era, e os governantes da dinastia dos Omeyas decidiram transformar o local na maior mesquita do mundo.