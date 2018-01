Papa se encontra com Bush O papa João Paulo II recebeu hoje o presidente americano George W. Bush, em Castel Gandolfo, a residência pontifícia de verão. No encontro, o papa pediu a Bush que aja para barrar a criação de embriões humanos para pesquisa. Segundo o papa, os Estados Unidos têm a responsabilidade moral de rejeitar ações que "desvalorizem e violem a vida humana". O encontro deve marcar o inicío de um bom relacionamento entre EUA e Vaticano, que foi tenso na era Clinton. Bush tem opinião semelhante ao papa em temas como o aborto. Em sua visita a Roma depois do encontro de cúpula dos países mais ricos do planeta, o presidente americano passeou com a primeira-dama, Laura, entre as ruínas da Roma antiga. Bush esteve diante do Fórum Romano.