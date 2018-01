Papa se une a fiéis nos bancos da Basílica de São Pedro

O papa Francisco, que vem incentivando prelados a se aproximar mais da comunidade católica, demonstrou que pratica o que prega ao surpreender os fiéis e se sentar entre eles em um dos bancos da Basílica de São Pedro, para assistir à missa realizada na manhã de ontem.

Segundo o reverendo do Vaticano Ciro Benedettini, a decisão do papa não foi planejada. A missa foi celebrada em um altar perto da entrada da basílica e dedicada ao Papa Pio X. Francisco chegou ao local sem escolta ou aviso prévio. Ainda de acordo com Benedettini, na hora de receber a comunhão, o pontífice entrou na fila junto com outros fiéis. /ASSOCIATED PRESS