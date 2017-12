Papa solidariza-se com vítimas das chuvas no Rio O cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado do Vaticano, enviou ao arcebispo do Rio, dom Eusébio Oscar Scheid, mensagem manifestando a solidariedade do papa João Paulo II às vítimas da chuva no Estado do Rio. O fax diz que "o Santo Padre tomou conhecimento com profunda pena das trágicas e lutuosas conseqüências das chuvas torrenciais que atingiram a região do Rio de Janeiro, Petrópolis e Baixada. Com sempre viva lembrança da simpatia do querido povo carioca e fluminense, Sua Santidade quer afirmar-se espiritualmente presente nesta hora de dor e, sufragando falecidos, deseja levar pessoal conforto e implora de Deus misericordioso assistência e consolação para todos sinistrados e quantos sofrem física e moralmente, com propiciadora Benção Apostólica."