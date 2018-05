Papa: triunfo do Iraque no futebol eleva esperanças de paz O Papa Bento 16 disse, nesta quarta-feira, que a celebração do Iraque pela conquista da Copa da Ásia de futebol foi um sinal de um povo ansiando pela paz e expressou esperança de que o evento vai ajudar a pavimentar o caminho para o fim do derramamento de sangue no país. "Por muitas vezes eu chorei com os iraquianos, nesta circunstância eu regozijo-me com eles", disse o pontífice no final de sua audiência geral semanal. "Esta experiência de deleite compartilhado mostra o desejo das pessoas em ter uma vida norma e pacífica". A seleção iraquiana que venceu a Copa da Ásia no domingo tem em seu plantel jogadores xiitas, sunitas e curdos. "Eu fui tocado com felicidade pelo entusiasmo que arrebatou as pessoas, levando-as às ruas para celebrar", afirmou Bento 16. "Eu espero que o evento contribua para criar no Iraque, com o apoio de todos, um futuro de paz autêntica, na liberdade e no respeito mútuo". (Por Phil Stewart)