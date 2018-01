Papa usará cadeira de rodas em cerimônias da Páscoa O papa João Paulo II começará a celebrar amanhã os ritos da Semana Santa com uma novidade: uma cadeira de rodas que permitirá que ele se eleve ao altar, graças a um pequeno elevador. Apesar de estar bem melhor de saúde nos últimos dois meses, o papa, que no ano passado se limitou a presidir as cerimônias, por estar bastante debilitado, desta vez participará de toda a celebração. Tanto a cadeira quanto o elevador já estão instalados na Basílica de São Pedro para facilitar os movimentos de João Paulo II, que completará 83 anos em maio. Ele sofre de mal de Parkinson e sofre de uma série de seqüelas de uma cirurgia de fêmur que fez há dez anos. Será a primeira vez que o chefe da Igreja Católica utilizará publicamente uma cadeira de rodas. O papa iniciará os ritos da semana santa amanhã, com a celebração de uma missa na Basílica de São Pedro. À tarde, ele presidirá, também na basílica, a tradicional cerimônia do lava-pés a 12 sacerdotes, em memória dos 12 apóstolos que acompanharam Jesus na Última Ceia. No ano passado, o papa não participou da cerimônia, que ficou a cargo do cardeal francês Roger Etchegaray e do cardeal italiano Angelo Sodano. Neste ano, as autoridades da Santa Sé não especificaram como será a cerimônia. Na Sexta-Feira Santa, dia em que morreu Jesus Cristo na cruz, o papa presidirá pela manhã a Liturgia da Paixão e à tarde, encabeçará a Via Crucis, ao redor do Coliseu, evento que deverá ser transmitido para muitos países. Uma série de meditações, escrita em 1976 pelo então cardeal polonês Karol Wojtyla, será lida durante as paradas. A missa da noite de sábado na Basílica de São Pedro e a missa de Páscoa, no domingo de Ressurreição, seguida da bênção Urbi et Orbi, também figuram no programa oficial do Vaticano.