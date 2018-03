Papa vai à Croácia em sua centésima viagem O papa João Paulo II inicia nesta quinta-feira sua centésima viagem internacional, com uma nova visita à Croácia. Falando diante de 20.000 fiéis reunidos na Praça de São Pedro, o pontífice disse que o objetivo de sua terceira viagem à Croácia é "confirmar a fé dos católicos, que na época da perseguição religiosa permaneceram fiéis a Cristo, e que não têm medo de enfrentar os desafios do momento para continuar anunciando-o com coragem". O momento mais emocionante da visita, que se prolongará até 9 de junho, será a beatificação da religiosa Maria Petkovic, dia 6 de junho, no porto de Dubrovnik. Espera-se que um total de 500 mil pessoas assistam às cerimônias celebradas pelo Pontífice. A beatificação, na sexta-feira, da freira Maria Petkovic permitirá destacar um modelo de pessoa aberta à solidariedade e ao caminho ecumênico. João Paulo II convidou os fiéis a acompanhá-lo em oração nesta nova visita pastoral ao país que integrou a ex-Iugoslávia.