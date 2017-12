Papa vai a Esmirna visitar igreja da Virgem Maria O papa Bento XVI, em visita oficial à Turquia, chegou nesta quarta-feira a Esmirna, de onde vai à igreja da virgem Maria, perto das ruínas da mítica cidade de Éfeso. Antes de deixar Ancara, aonde chegou na terça-feira, o papa passou pela sala VIP do aeroporto de Esenboga, onde agradeceu ao ministro de Estado turco, Besir Atalay, pela visita "muito positiva" a Ancara, primeira etapa de sua viagem pelo país. "As reuniões com o primeiro-ministro, Recep Tayyip Erdogan, e o presidente, Ahmet Necdet Sezer, foram muito importantes e positivas", afirmou o papa, segundo a agência oficial de notícias turca Anatolia. Atalay acompanhou o papa durante sua estadia na capital turca, até sua saída em direção a Esmirna. Bento XVI deve celebrar uma cerimônia religiosa na igreja da Virgem Maria, na localidade de Selcuk, antes de viajar para Istambul, onde se reunirá com o Patriarca Bartolomeu de Fener. Fortes medidas de segurança foram adotadas em Selcuk ao redor da igreja e ao longo da estrada de 50 quilômetros que vai do aeroporto de Esmirna até Éfeso.