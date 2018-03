Papa vai estimular democracia na Venezuela, diz cardeal

Ele afirmou que espera que, durante uma reunião prevista para esta segunda-feira no Vaticano, o pontífice tente convencer Maduro a parar com seus ataques verbais contra críticos e políticos rivais. O cardeal disse que espera ver "serenidade e imparcialidade na linguagem do presidente" após o encontro.

"Tomara que, quando ele voltar, ele use uma linguagem mais calma e democrática e que reconheça a existência e importância daqueles que pertencem à oposição", disse Urosa. Essa será a primeira reunião de Maduro com o papa. As informações são da Associated Press.