Papa vai falar sobre abusos em visita à Austrália O papa Bento XVI deverá expressar arrependimento pelos abusos sexuais cometidos por clérigos da Igreja Católica Romana, quando visitar a Austrália na próxima semana. A informação foi divulgada hoje pelo cardeal George Pell, o clérigo mais graduado da Igreja Católica na Austrália. Pell disse que o papa falou sobre os escândalos de abusos sexuais cometidos por religiosos católicos, durante uma visita aos Estados Unidos no começo deste ano, e deverá fazer um pronunciamento semelhante quando for a Sydney para comemorar o festival do Dia Mundial da Juventude, entre 15 e 20 de julho. Durante a visita de seis dias aos EUA, Bento XVI voltou ao tema várias vezes em comentários públicos e encontrou-se com grupos de vítimas dos abusos, aos quais pediu perdão. Ele definiu a crise como causa de uma "profunda vergonha," para a Igreja e afirmou que os pedófilos precisam ser afastados.