Papa vê dificuldades na união com anglicanos Num encontro em que pairou a sombra de profundas divisões a respeito de homossexualidade, o papa João Paulo II advertiu hoje o arcebispo anglicano de Canterbury, Rowan Williams, que "novas e sérias dificuldades apareceram" para prejudicar os esforços de unificação da Igreja Católica e da Anglicana. A visita de Williams, a primeira que faz ao Vaticano, ocorre em meio à controvérsia criada com a decisão da Igreja Episcopal (anglicana) dos Estados Unidos de eleger seu primeiro bispo declaradamente gay. Nem o papa nem o arcebispo fizeram menção direta ao assunto, mas ficou claro que João Paulo II estava se referindo a isso quando se reuniram durante cerca de 10 minutos em audiência particular na biblioteca papal. "Assim como agradecemos pelo progresso já alcançado, também temos de reconhecer que novas e sérias dificuldades surgiram no caminho da unidade", disse o papa. "Essas dificuldades não são apenas de natureza disciplinar; algumas afetam questões essenciais de fé e moral", acrescentou. O encontro teve breve duração por causa da saúde do papa, que se mostrava cansado, estava visivelmente trêmulo e teve dificuldades para ler seu discurso de duas páginas em inglês ao arcebispo. João Paulo II ressaltou a importância de "escutar a voz de Cristo tal como nos chega pelo Evangelho", em especial numa conjuntura de "crescente secularização do mundo", motivo pelo qual "a Igreja deve garantir que o depósito da fé seja proclamado em sua integridade e preservado de interpretações errôneas". Williams, ciente da posição do Vaticano, concentrado em esforços para superar as divisões teológicas existentes há quatro séculos entre as duas igrejas, fez um discurso menos direto, mas disse: "Estou contente de reafirmar meu compromisso com a inteira e visível unidade da Igreja de Cristo." Depois da leitura dos discursos, Williams deu ao papa um livro consagrado à história da comunidade anglicana e uma cruz de Canterbury de ouro, que João Paulo II beijou. O papa, por sua vez, ofereceu ao arcebispo um baixo-relevo de bronze que traz uma reprodução da Última Ceia e um crucifixo de prata, do mesmo modelo do que vai dar a todos os cardeais e bispos que participarem das celebrações do 25º aniversário do seu pontificado, no dia 18.