Papa vê no racismo uma séria ameaça à humanidade O papa João Paulo II condenou hoje o racismo, considerando-o uma ofensa à família humana, ao mesmo tempo em que deu seu apoio à próxima conferência das Nações Unidas sobre discriminação. O pontífice iniciou sua tradicional mensagem dominical lembrando que no dia 31 deste mês, em Durban, África do Sul, a ONU iniciará uma conferência de uma semana sobre o racismo. "Nas últimas décadas, caracterizadas pela globalização e um inquietante retorno de um nacionalismo agressivo, de violência entre grupos étnicos e do difundido fenômeno da discriminação racial, a dignidade humana é freqüentemente muito ameaçada", disse o papa a centenas de peregrinos reunidos no pátio de sua residência de verão, ao sudeste de Roma. "Nenhuma consciência pode fazer outra coisa a não ser condenar decisivamente o racismo em qualquer que seja o coração ou o lugar que ele surgir", disse João Paulo II. "Infelizmente ele aparece sempre em formas novas e inesperadas, ofendendo e degradando a família humana. O racismo é um pecado que constitui uma grave ofensa a Deus", concluiu. O pontífice expressou sua esperança de que a conferência na África do Sul, uma nação que padeceu de um sistema político de segregação da maioria de sua população negra, reforce "a vontade comum de construir um mundo mais livre e unido".