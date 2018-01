Papa viaja e pede por imigrantes e pela Terra Santa O papa João Paulo II superou hoje com dificuldade a dura prova imposta por sua delicada saúde ao deixar Roma, pela primeira vez em sete meses, para visitar a ilha de Ischia, na baía de Nápoles - uma ilha que, por suas fontes termais, é conhecida desde a época romana como o paraíso da "eterna juventude". Em seu sermão durante a missa que ali celebrou, ele pediu pela paz na Terra Santa e lançou um apelo em favor dos imigrantes. O frágil pontífice - alquebrado pela artrose e pelo avanço do mal de Parkinson e também pelo escândalo de abuso sexual envolvendo clérigos católicos - chegou à ilha de helicóptero e, após ser recebido por autoridades, deslocou-se em seu papamóvel para o altar erguido na esplanada de Ischia Ponte, onde celebrou uma missa perante 10.000 fiéis. Em seu sermão durante a missa, concelebrada com o cardeal de Nápoles, Michele Giordano, e todos os bispos da região, João Paulo lanóu um apelo em favor da paz na Terra Santa, da unidade com os cristãos ortodoxos que neste domingo celebram a Páscoa e da acolhida aos imigrantes. Num momento em que a imigração se tornou um tema controverso na Europa, o papa lembrou que "esta esplêndida ilha, visitada por tantos turistas, conhece o valor da recepção" e por isso mesmo Ischia poderia tornar-se "um laboratório privilegiado desta aceitação particular que os cristãos são convocados a oferecer a todos, qualquer que seja a cultura ou o país de onde provenham". A visita do Santo Padre a Ischia foi considerada pelos observadores como um esforço para superar as novas provas que o aguardam durante suas planejadas visitas ao Azerbaidjão e à Bulgária, em 22 de maio, e à Gautemala e ao México, em agosto.