Papa viaja para o Azerbaijão Apesar de seu debilitado estado de saúde, o papa João Paulo II faz hoje uma viagem de cinco dias ao Azerbaijão e à Bulgária, países de pouca tradição católica, com população predominante de muçulmanos e ortodoxos. Com 82 anos completados no sábado, João Paulo II inicia as visitas em Baku, capital do Azerbaijão, país onde 8 milhões de habitantes seguem o islamismo. Segundo dados oficiais do Vaticano, vivem na ex-república soviética apenas 120 fiéis católicos, atendidos por um par de padres. Por causa da falta de instalações da Igreja, pela 1ª vez, em 24 anos, o papa será alojado num hotel.