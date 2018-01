Papa viajará a Sarajevo para estimular 'fraternidade e paz' O papa Francisco visitará no dia 6 de junho a cidade de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, na esperança de impulsionar os esforços na direção de uma fraternidade no país. A Bósnia ainda é afetada pela guerra, que ocorreu entre 1992 e 1995, matando 100 mil pessoas. As acusações contra suspeitos de crimes de guerra ainda estão em andamento.