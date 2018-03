Papa visita Assis e pede fim das guerras no Oriente Médio

O papa Bento XVI fez neste domingo um de seus mais fortes apelos pela paz, pedindo o fim de todas a guerras e dizendo que o povo do Oriente Médio já sofreu demais com "os horrores dos combates, do terrorismo e da violência cega". O pontífice fez seu apelo no local do nascimento de Francisco de Assis, o santo que simboliza a paz e é o protetor dos animais e do meio ambiente na Igreja Católica. "Eu considero que é minha obrigação lançar daqui um apelo firme e profundo pelo fim de todos os conflitos armados que mancham a terra de sangue", disse o papa após uma celebração ao ar livre diante da igreja onde o santo foi sepultado em uma cripta. "Que as armas sejam silenciadas e que o ódio dê lugar ao amor em todos os lugares. Que a ofensiva dê lugar ao perdão, e a discórdia, à união", disse durante a visita de um dia a um dos locais do cristianismo mais visitados e venerados. Discursando para milhares de pessoas em uma pequena praça diante da basílica, que foi completamente restaurada após parte do teto cair no terremoto de 1997, o papa disse ouvir o lamento dos que sofrem por causa da guerra. "Nossos pensamentos se voltam em especial à Terra Santa, tão amada por Francisco, ao Iraque, ao Líbano e a todo o Oriente Médio", disse o papa. "A população desses países convive há muito tempo com os horrores dos combates, do terrorismo, da violência cega, da ilusão de que a força pode resolver conflitos, da recusa em ouvir as razões de outras pessoas e garantir-lhes justiça", afirmou. A visita do papa marca o 800o aniversário do que é conhecido como a conversão de São Francisco, morto em 1126 e declarado santo dois anos mais tarde.