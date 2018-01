Papa volta a criticar estudos sobre clonagem humana O papa João Paulo II voltou hoje a criticar os experimentos sobre clonagem humana e chamou a atenção sobre a "tentativa do homem de se apropriar das fontes da vida" com esses testes. Ele participou de uma videoconferência na abertura da 25.ª edição do congresso anual que o movimento católico Comunhão e Libertação realiza na cidade italiana de Rímini. O papa afirmou ser conhecido o sentimento de poder que o progresso tecnológico criou no ser humano e reconheceu que "é forte a tentação de se pensar que a obra do homem encontra em si mesma a justificativa para os próprios objetivos". Em uma mensagem escrita, o pontífice ainda destacou que "o progresso não consiste em presumirmos ter chegado, mas em tentarmos continuamente chegar até a meta". Segundo ele, os resultados alcançados em vários âmbitos da ciência e da tecnologia são considerados e defendidos às vezes como aceitáveis "a priori", o que pode levar a pensar que "o que é tecnicamente possível também é eticamente bom". Segundo esse ponto de vista, o progresso poderia tornar-se um valor absoluto, "na própria fonte de cada valor". "A verdade e a justiça já não seriam instâncias superiores, critérios de julgamento aos quais os humanos deveriam ater-se para orientar as ações que incentivam o progresso", disse João Paulo II.