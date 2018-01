Papagaio volta para casa após dar seu nome Um papagaio que se perdeu e não sabia voltar para a casa de seus donos, em Londres, pôde, ontem, retornar finalmente ao lar, depois de dar seu nome a uma ativista defensora dos animais, que o encontrou na rua. O pássaro, no momento do resgate, gritava várias palavras, incluindo seu nome, Basil. A ativista procurou a polícia, que informou sobre uma chamada telefônica para alertar o desaparecimento de um papagaio chamado Basil. Ele foi devolvido à família, com a qual vive há três anos.