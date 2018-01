Papel da ONU no Iraque deve ser discutido, diz Powell O secretário de Estado americano Colin Powell afirmou que a ONU vai certamente ter uma função no Iraque após a guerra, mas que são necessárias mais discussões sobre o assunto para se definir exatamente como. O assunto está sendo discutido numa série de encontros, em Bruxelas, entre o secretário de Estado e ministros das Relações Exteriores e líderes europeus. Tanto o secretário-geral da Otan, George Robertson, quanto o ministro das Relações Exteriores da Grécia, George Papandreou, cujo país está ocupando a presidência rotativa da União Européia, disseram que está surgindo um denominador comum com os Estados Unidos. Mas os ministros das Relações Exteriores da Suécia e da Finlândia disseram que há diferenças de opiniões sobre o papel da ONU no Iraque pós-guerra, e que nada de concreto foi acertado. Papandreou afirmou que o governo americano "reconheceu" a importância que a Europa dava ao papel das Nações Unidas. Em março, Colin Powell dissera que os Estados Unidos não iriam ceder o controle do Iraque para a ONU. Mas, a caminho de Bruxelas, ele comentou que queria ouvir as idéias dos aliados europeus quanto "ao papel apropriado das Nações Unidas". As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui. Veja o especial :