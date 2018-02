Papel de Assad em debate

Após meses de hesitação, o governo de Barack Obama juntou-se a europeus, árabes, turcos e à oposição síria na defesa da saída incondicional de Assad do poder. A queda do ditador, assim, seria precondição para qualquer tipo de diálogo.

Mas a Rússia - aliada estratégica da Síria e do clã Assad desde a Guerra Fria - rejeita totalmente essa posição de princípio. Questionado na sexta-feira sobre se Moscou poderia apoiar a saída do ditador sírio, o ministro das Relações Exteriores do Kremlin, Sergei Lavrov, voltou a condenar a "intromissão nos assuntos sírios". "Não vamos de jeito nenhum (pedir a saída de Assad). Todos sabem que nós não participamos desse jogo de mudança de regimes. Somos contra a interferência em assuntos domésticos", afirmou.