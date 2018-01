Papel higiênico da Dinamarca para salvar uma emergência Os dinamarqueses correram em auxílio de seus vizinhos, os noruegueses, para aliviar uma crise de emergência: escassez de papel higiênico. A greve dos caminhoneiros, na Noruega, cresceu desde seu início, em 21 de março, deixando alguns supermercados com estoque reduzido de vários produtos. Mesmo que o papel higiênico não esteja entre os itens cuja produção a indústria tenha de reduzir, os nervosos noruegueses correram para estocar-se, deixando prateleiras vazias. A rádio dinamarquesa P3 levou ao ar o dilema dos noruegueses e irradiou um apelo bem humorado para que os ouvintes contribuíssem com papel higiênico a ser enviado aos noruegueses. Os dinamarqueses inspiraram-se na divertida ajuda prestada pelos vizinhos quando eles mesmos foram vítimas de uma greve, há vários anos, que causou uma corrida à compra de fermento. ?É uma espécie de obrigado e de espírito de camaradagem?, brincou Morten Resen, o apresentador do programa humorístico da rádio dinamarquesa. Um carregamento de pelo menos 1.000 rolos de papel higiênico chegou a Oslo, hoje, e foi rapidamente distribuído, numa rua da capital, aos noruegueses que não se importaram de ser o alvo de uma piada dinamarquesa.